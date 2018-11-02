Золотые краски осени. Минский дворник создает картины из листьев

В Беларуси снег обещают только в январе, а пока жители наслаждаются солнцем и теплой погодой. Золотые краски осени вдохновляют даже коммунальщиков. Так минский дворник прославился на всю страну тем, что создает картины из листьев . Творчество мастера метлы оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

Холстом Денису Юркову служит небольшая площадка у детского городка. Кисть заменяют грабли. В палитре «художника» – все цвета осени. Картины из опавших листьев он «пишет» каждый день. Творить не мешает даже плохая погода.

«У меня просто какое-то стремление есть порадовать кого-то, в том числе и себя», – признался Юрков.

Первыми картины из листвы оценили жители соседних домов. У дворника даже появились заказы. Чаще всего просят выложить признание в любви. Но начинал Денис не с этого.

«Листва такая яркая, желтая, красивая. Пришла идея сразу домик нарисовать на земле, чтобы сфотографировать чисто для себя», – говорит дворник.

Теперь дворник снимает каждую свою работу. Фото и видео выкладывает в соцсети. С новыми публикациями растет и число подписчиков. За три дня - плюс 1,5 тысячи. Из листвы предлагают «рисовать» даже логотипы компаний.

«Он создает красоту из мусора. Листья падают, он все собирает и создает такую прелесть. Мы радуемся, смотрим», – отметил минчанин.

«И солнышко, и домик, очень красивые рисуночки», – говорит местный житель

Одни рисунки Денис убирает, как только сфотографирует. Другие – оставляет на несколько дней, если погода позволяет. Но времени на творчество, как и листвы на деревьях, сейчас все меньше. Зимой Денис хочет попробовать делать то же самое из снега.