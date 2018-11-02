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Золотые краски осени. Минский дворник создает картины из листьев

03.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси снег обещают только в январе, а пока жители наслаждаются солнцем и теплой погодой. Золотые краски осени вдохновляют даже коммунальщиков. Так минский дворник прославился на всю страну тем, что создает картины из листьев. Творчество мастера метлы оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

Холстом Денису Юркову служит небольшая площадка у детского городка. Кисть заменяют грабли. В палитре «художника» – все цвета осени. Картины из опавших листьев он «пишет» каждый день. Творить не мешает даже плохая погода.

«У меня просто какое-то стремление есть порадовать кого-то, в том числе и себя», – признался Юрков.

Первыми картины из листвы оценили жители соседних домов. У дворника даже появились заказы. Чаще всего просят выложить признание в любви. Но начинал Денис не с этого.

«Листва такая яркая, желтая, красивая. Пришла идея сразу домик нарисовать на земле, чтобы сфотографировать чисто для себя», – говорит дворник.

Теперь дворник снимает каждую свою работу. Фото и видео выкладывает в соцсети. С новыми публикациями растет и число подписчиков. За три дня - плюс 1,5 тысячи. Из листвы предлагают «рисовать» даже логотипы компаний.

«Он создает красоту из мусора. Листья падают, он все собирает и создает такую прелесть. Мы радуемся, смотрим», – отметил минчанин.

«И солнышко, и домик, очень красивые рисуночки», – говорит местный житель

Одни рисунки Денис убирает, как только сфотографирует. Другие – оставляет на несколько дней, если погода позволяет. Но времени на творчество, как и листвы на деревьях, сейчас все меньше. Зимой Денис хочет попробовать делать то же самое из снега.



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Холстом Денису Юркову служит небольшая площадка у детского городка. Кисть заменяют грабли. В палитре «художника» – все цвета осени.
 
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