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"Дело Кныровича": одного фигуранта в Украине признали беженцем

03.11.2018 13:19 — Разное | Партизан  
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Окружной административный суд Киева признал белоруса беженцем и обязал миграционную службу Украины дать гражданину Беларуси статус беженца.

"Дело Кныровича": одного фигуранта в Украине признали беженцем
Александр Кнырович
В суде Киева дело гражданина нашей страны рассматривалось еще в августе, но только сейчас постановление суда опубликовано на странице учреждения.

Из материалов дела следует, что статус беженца, либо лица, которому нужна дополнительная защита, получил предприниматель, сбежавший в Украину от уголовного преследования со стороны Беларуси. Белоруса официальный Минск объявил в розыск по линии Интерпола по обвинению во взяточничестве в крупном размере. Из постановления следователя КГБ следовало, что якобы мужчина дал как минимум три взятки в 2014-2015 годах. Подследственный заявлял, что «основанием для обвинения стали показания одного из бывших подчиненных».

Суд выяснил, что гражданин нашей страны тесно дружил с учредителем ООО «Сармат», известным белорусским бизнесменов и активным публичным деятелем, который долгое время критиковал существующую власть и экономическую политику РБ.

Речь - об известном бизнесмене Александре Кныровиче, соучредителе и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринга». 4 июля этого года суд Фрунзенского района Минска приговорил известного бизнесмена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет, хотя адвокаты требовали полного оправдания. Позже приговор был смягчен на один год заключения, то есть до пяти лет. 

Одновременно с Кныровичем были осуждены его подчиненные - заместитель директора по экономике и финансам ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Игорь Максимов, заместитель директора по продажам Андрей Поповский и ведущий экономист Андрей Кусков. Еще одного соучредителя «СарматТермо-Инжиниринга» Владимира Дашкевича из-за проблем со здоровьем будут судить отдельно.


По версии следствия, Кнырович с 2008 по 2016 год в сговоре с другими соучредителями и сотрудниками компании давал распоряжения об уклонении от уплаты налогов путем занижения налоговой базы организации, а также завышения затрат. В 2012 году по решению Кныровича в Санкт-Петербурге начала работу подконтрольная ему компания «СТИ-Трейдинг», учредителем которой выступила мать бизнесмена, не осведомленная о преступном характере его деятельности. Аффилированная организация выступала посредником при экспорте-импорте оборудования, с помощью чего завышались затраты.

Кнырович и несколько его коллег, сотрудников ООО «СарматТермо-Инжиниринг», были задержаны в январе 2017 года. Насколько известно, за пределами Беларуси оказался Вячеслав Кушнер. В ноябре 2017 года он был задержан в Чернигове.  К ер является гражданином Беларуси, но с конца 2016 года легально находился в Украине. В октябре 2017-го даже получил удостоверение на постоянное проживание в Украине. До задержания в Чернигове работал заместителем директора о продажам и маркетингу украинского общества с ограниченной ответственностью "ИНКО-ФУД БЕРДИЧЕВ". Уже после задержания Вячеслав Кушнер обратился в миграционные органы Украины с просьбой дать ему статус беженца.

В Беларуси его обвиняют в систематических передачах взяток, в том числе в больших размерах, директору ООО "АНШАНС ПЛЮС". Факты передачи взятки зафиксированы 6 июня и 24 декабря 2014 года, а также 21 мая 2015 года. В сентябре 2017 года белорусская прокуратура выдала ордер на задержание Кушнера.

На судебном заседании Кушнер назвал обвинения белорусской стороны "сфабрикованными". По его словам, это давление на него и белорусского бизнесмена, основателя группы компаний "Сармат-СТИ" Александра Кныровича. В итоге эти доводы были признаны обоснованными, и Украина решила Кушнера не выдавать. Украинский суд посчитал, что гражданин нашей страны обоснованно опасается стать жертвой политического преследования. Поэтому обязал государственную миграционную службу Украины признать его беженцем.



 
Теги: Минск
 
 
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Окружной административный суд Киева признал белоруса беженцем и обязал миграционную службу Украины дать гражданину Беларуси статус беженца.
 
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