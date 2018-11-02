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Рецидив: в Бресте водитель маршрутки избил коллегу, который его «подрезал»
В Бресте водитель маршрутного такси в драке со своим коллегой получил тяжелые травмы головы, сообщил
Конфликтная ситуация между водителями маршрутных такси произошла в утренний час-пик 27 июля. По данным следствия, 40-летний мужчина не менее трех раз ударил кулаком по голове своего 41-летнего оппонента.
Пострадавший был госпитализирован, около месяца он провел в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В отношении обидчика возбуждено уголовное дело. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что второй водитель его «подрезал». Следствие просит пассажиров этих маршруток, других очевидцев драки сообщить об этом по телефону: +375 (33) 600 55 88.
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В Бресте водитель маршрутного такси в драке со своим коллегой получил тяжелые травмы головы, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Брестской области...
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