Рецидив: в Бресте водитель маршрутки избил коллегу, который его «подрезал»

Конфликтная ситуация между водителями маршрутных такси произошла в утренний час-пик 27 июля. По данным следствия, 40-летний мужчина не менее трех раз ударил кулаком по голове своего 41-летнего оппонента.









Пострадавший был госпитализирован, около месяца он провел в больнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В отношении обидчика возбуждено уголовное дело. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что второй водитель его «подрезал». Следствие просит пассажиров этих маршруток, других очевидцев драки сообщить об этом по телефону: +375 (33) 600 55 88.



