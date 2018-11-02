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Умные фары: в компании Ford научили фары «читать» дорожные знаки и разметку
Фары от Ford оснастили технологией, которая самостоятельно регулирует интенсивность и направление света на дороге.
Данную инновацию еще не внедряла ни одна автомобильная компания,
Работа фар определяется информацией бортового компьютера. Новая оптика умеет распознавать разметку и знаки.
Фары будущего направляют лучи света в сторону поворота до того, как автомобилист начнет вращать руль.
Кроме этого, технология Adaptive Front Lighting System устраняет риски ослепление водителей, двигающихся по встречной полосе.
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Фары от Ford оснастили технологией, которая самостоятельно регулирует интенсивность и направление света на дороге.
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