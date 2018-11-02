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Если бы не хоккей, то он бы стал бандитом: “Динамо-Минск” уже сегодня может получить тренера из команды Лукашенко

03.11.2018 13:01 — Разное | Партизан  
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Администрация хоккейного клуба “Динамо-Минск” рассматривает вариант завершения сезона в Континентальной хоккейной лиге без легионеров. В случае, если команда продолжит проигрывать, иностранные хоккеисты могут перейти в другие клубы КХЛ в обмен на денежную компенсацию.

Если бы не хоккей, то он бы стал бандитом: “Динамо-Минск” уже сегодня может получить тренера из команды Лукашенко
Фото: Белорусский хоккей
Об этом “Еврорадио” сообщил источник, знакомый с ситуацией в “Динамо”.

Сегодня в стане “зубров” выступают шведский вратарь Юнас Энрот, нападающие: финн Теему Пулккинен (лучший бомбардир клуба) и канадец Куинтон Хауден — и его соотечественник, защитник Патрик Уиркош. Также в этом сезоне за “Динамо” играют четверо россиян: защитники Илья Хохлов и Денис Осипов, форварды Денис Казионов и Артём Артёмов.

В текущем сезоне “Динамо” в 23 матчах потерпело 18 поражений, причём 11 из них — подряд. В активе клуба всего 14 очков и последнее место в Западной конференции КХЛ. Председатель федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов анонсировал изменения в тренерском штабе “Динамо”, а председатель наблюдательного совета клуба, министр внутренних дел Игорь Шуневич на встрече с командой намекнул на конкретные действия в зависимости от результатов команды в ближайших матчах.

3 ноября “Динамо-Минск” проведёт матч з “Барысом” из Астаны. Белорусская команда проиграла 4 из 5 последних игр. Клуб из Казахстана, наоборот, выиграл 4 из 5 игр, включая поединок против “зубров” 22 октября.

В случае поражение от “Барыса” в “Динамо” может сменится главный тренер. На смену канадцу Горди Дуайеру сватают нападающего команды Александра Лукашенко, уроженца российской Электростали Алексея Баранова. В бытность игроком он выступал на позиции защитника в “Кристалле”, позже играл за минский “Керамин” и гродненский “Неман”. Карьеру завершал в столичной "Юности", в которой сегодня является ассистентом Михаила Захарова.

В 2011 году на вопрос: "Если бы не хоккей, то я бы стал…" — Баранов простодушно ответил: "Бандитом". Хорошая всё-таки игра — хоккей. Хорошо, что она есть.
 

 
 
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Администрация хоккейного клуба “Динамо-Минск” рассматривает вариант завершения сезона в Континентальной хоккейной лиге без легионеров. В случае, если команда...
 
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