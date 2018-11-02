В Москве арестован эксперт по частным военным компаниям, которого подозревают в госизмене

Собеседник, близкий к следствию, не уточнил срок ареста, сообщив лишь, что подозреваемый находится в СИЗО «Лефортово».





Источник ТАСС заявил, что речь идет про эксперта исследовательской организации «Центр стратегической конъюнктуры». На сайте центра сказано, что Неелов специализируется на изучении частных военных компаний. Он давал комментарии агентству ФАН и другим прокремлевским изданиям.









На сайте «Центра стратегической конъюнктуры» есть ссылка на страницу Неелова в фейсбуке. Там сказано, что он живет в Санкт-Петербурге.



