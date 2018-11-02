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Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз в Россию 17,5 т яблок

03.11.2018 12:54 — Разное | Партизан  
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Мобильная группа Оперативной таможни установила попытку перемещения в Россию более 17,5 т польских яблок без необходимых товаросопроводительных документов, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.



Факт нарушения законодательства выявлен при проведении специального мероприятия возле деревни Володьки Минской области. Яблоки перемещались в грузовом автомобиле Volvo с российскими регистрационными номерами. 

Водитель-экспедитор российской фирмы-перевозчика не предоставил никаких документов на крупную партию свежих фруктов, в том числе и подтверждающий безопасность продукции для потребления фитосанитарный сертификат. Стоимость яблок составила около Br20 тыс. Оперативная таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. 

Статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара.


 
 
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Мобильная группа Оперативной таможни установила попытку перемещения в Россию более 17,5 т польских яблок без необходимых товаросопроводительных документов,...
 
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