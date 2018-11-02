США разрешат восьми странам покупать нефть у Ирана в обход санкций

По данным издания, список стран, которым разрешат покупать иранскую нефть, озвучит глава Госдепа США Майк Помпео 2 ноября. В ответ на разрешение покупать иранскую нефть, эти государства должны постепенно снижать объемы закупаемого у Ирана сырья, что позволит избежать скачка цен.





В настоящее время обсуждаются условия выдачи разрешения на покупку иранской нефти Китаем, который является главным импортером сырья из Ирана.

Отмечается, что новость о разрешении закупки иранского сырья привела к падению цены нефти марки Brent на 15%. В начале торгов 2 ноября нефть стоила около $73 за баррель. 20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.





Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим".









По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия. 6 августа Трамп подписал указ, который возобновляет санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. В конце августа в Международном агентстве по атомной энергии сделали вывод, что Иран не нарушает условий ядерной сделки. 25 сентября, выступая в ООН, Трамп призвал мировое сообщество к изоляции Ирана. Вторая волна санкций США, включающая ограничение на импорт иранской нефти, ожидается в начале ноября.



