ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США разрешат восьми странам покупать нефть у Ирана в обход санкций

03.11.2018 12:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Власти США разрешат восьми странам, в том числе Японии, Индии, Китаю и Южной Корее, продолжать покупать иранскую нефть после введения против Ирана второго раунда американских санкций 5 ноября. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации Белого дома.

 По данным издания, список стран, которым разрешат покупать иранскую нефть, озвучит глава Госдепа США Майк Помпео 2 ноября. В ответ на разрешение покупать иранскую нефть, эти государства должны постепенно снижать объемы закупаемого у Ирана сырья, что позволит избежать скачка цен. 

В настоящее время обсуждаются условия выдачи разрешения на покупку иранской нефти Китаем, который является главным импортером сырья из Ирана. 
Отмечается, что новость о разрешении закупки иранского сырья привела к падению цены нефти марки Brent на 15%. В начале торгов 2 ноября нефть стоила около $73 за баррель. 20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. 

Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". 


По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия. 6 августа Трамп подписал указ, который возобновляет санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки.  В конце августа в Международном агентстве по атомной энергии сделали вывод, что Иран не нарушает условий ядерной сделки. 25 сентября, выступая в ООН, Трамп призвал мировое сообщество к изоляции Ирана. Вторая волна санкций США, включающая ограничение на импорт иранской нефти, ожидается в начале ноября. 


 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти США разрешат восьми странам, в том числе Японии, Индии, Китаю и Южной Корее, продолжать покупать иранскую нефть после введения против Ирана второго раунда...
 
Новости дня
Новости разные
 
У белорусов усилились девальвационные ожидания. Нацбанк — про основные угрозы для курса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика