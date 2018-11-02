Житель Речицы прятал дома более 1,6 тыс. литров контрафактного алкоголя

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями решили проверить информацию об участии жителя Речицы в теневом алкобизнесе, пишет БЕЛТА . Но, осмотрев дом и гараж мужчины1975 года рождения, ничего не обнаружили.

Правоохранители, уверенные, что контрафактный алкоголь находится в доме, начали осматривать стены. На одной из них заметили скрытые элементы дверной фурнитуры. Там оказалась дверь, которая привела в потайную комнату со складом алкоголя. Внутри были найдены ящики и канистры с немаркированной алкогольной продукцией – в общей сложности 1,66 тысячи литров.

Продукция изъята и отправлена на экспертизу.