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Житель Речицы прятал дома более 1,6 тыс. литров контрафактного алкоголя
03.11.2018 14:13 — Разное | Аргументы и факты
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями решили проверить информацию об участии жителя Речицы в теневом алкобизнесе, пишет
Правоохранители, уверенные, что контрафактный алкоголь находится в доме, начали осматривать стены. На одной из них заметили скрытые элементы дверной фурнитуры. Там оказалась дверь, которая привела в потайную комнату со складом алкоголя. Внутри были найдены ящики и канистры с немаркированной алкогольной продукцией – в общей сложности 1,66 тысячи литров.
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