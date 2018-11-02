|
Оперативная таможня пресекла незаконный ввоз в Россию 17,5 т яблок
03.11.2018 14:21 — Разное | Аргументы и факты
Факт нарушения законодательства выявлен при проведении специального мероприятия возле деревни Володьки Минской области.
Яблоки перемещались в грузовом автомобиле Volvo с российскими регистрационными номерами. Водитель-экспедитор не смог предоставить таможенникам никаких документов на груз.
Стоимость яблок составила около Br20 тыс. Оперативная таможня начала административный процесс в Статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости перемещаемого товара, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Яблоки перемещались в грузовом автомобиле Volvo с российскими регистрационными номерами. Водитель-экспедитор не смог предоставить таможенникам никаких документов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)