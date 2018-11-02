Шорец: В этом году в Минске начнут ремонтировать еще два моста на МКАД

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец во время открытия движения по путепроводу на МКАД в районе Лошицы отметил, что в 2018 году специалисты приступят к ремонту еще двух мостов (на 2-м и 24-м километрах МКАД), передает корреспондент агентства «Минск-Новости» .

Конструкция этих мостов более сложная — они будут расположены над железной дорогой.

— Работать на этих объектах на порядок сложнее, — пояснил Андрей Шорец. — Будем трудиться по нескольку часов в сутки, так как невозможно остановить движение поездов и нельзя допустить, чтобы во время ремонта элементы мостов упали на полотно железной дороги. Во время ремонта шесть полос существующего движения надо будет свести в три. Для нас это проверка на профессионализм.

Отвечая на вопрос корреспондента «Минск-Новости» по предполагаемому строительству развязки в районе ул. Аранской, председатель Мингорисполкома подчеркнул, что планы такие были, но необходимость отпала. На месте бывшего Червенского рынка возведут крупный торговый объект.