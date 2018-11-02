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Шорец: В этом году в Минске начнут ремонтировать еще два моста на МКАД
Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец во время
Конструкция этих мостов более сложная — они будут расположены над железной дорогой.
— Работать на этих объектах на порядок сложнее, — пояснил Андрей Шорец. — Будем трудиться по нескольку часов в сутки, так как невозможно остановить движение поездов и нельзя допустить, чтобы во время ремонта элементы мостов упали на полотно железной дороги. Во время ремонта шесть полос существующего движения надо будет свести в три. Для нас это проверка на профессионализм.
Отвечая на вопрос корреспондента «Минск-Новости» по предполагаемому строительству развязки в районе ул. Аранской, председатель Мингорисполкома подчеркнул, что планы такие были, но необходимость отпала. На месте бывшего Червенского рынка возведут крупный торговый объект.
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