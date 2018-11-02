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Президент Порошенко и патриах Варфоломей договорились создать независимую украинскую церковь

03.11.2018 13:35 — Разное | KYKY  
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Церковный вопрос в прошлом месяце обсуждали все – даже атеисты. Суть дела была в том, что украинская церковь, годами находившаяся под патронажем российской церкви, попросила Константинополь предоставить ей автокефалию – независимость от РПЦ. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки: президент Украины Порошенко и Константинопольский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, пишет «Медуза», ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

«Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, чтобы предоставление томоса произошло по всем канонам православной церкви», — написал Порошенко в твиттере. Он назвал этот день, 3 ноября, «историческим». Патриарх Варфоломей сказал, что решение об автокефалии «приведет к единству и объединению всех православных в Украине».

Напомним, российская православная церковь в октябре объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

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Церковный вопрос в прошлом месяце обсуждали все – даже атеисты. Суть дела была в том, что украинская церковь, годами находившаяся под патронажем российской церкви,...
 
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