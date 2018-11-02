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Президент Порошенко и патриах Варфоломей договорились создать независимую украинскую церковь
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Церковный вопрос в прошлом месяце обсуждали все – даже атеисты. Суть дела была в том, что украинская церковь, годами находившаяся под патронажем российской церкви, попросила Константинополь предоставить ей автокефалию – независимость от РПЦ. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки: президент Украины Порошенко и Константинопольский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии,
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