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Минское "Динамо" сыграет дома с "Барысом" Скабелки. Онлайн матча
Минское «Динамо» после долгожданной победы постарается закрепить успех в игре против астанинского «Барыса».
Отметим, что эти команды уже встречались в текущем сезоне. Матч в Астане завершился победой «Барыса» со счетом 3:1.
Минчане по-прежнему занимают в турнирной таблице Западной конференции последнее место, отставая от зоны плей-офф на семь очков.
«Барыс» же на данный момент располагается на пятой строчке Восточной конференции.
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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 17.00.
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Минское "Динамо" после долгожданной победы постарается закрепить успех в игре против астанинского "Барыса".
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