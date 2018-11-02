Минское «Динамо» после долгожданной победы постарается закрепить успех в игре против астанинского «Барыса».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что эти команды уже встречались в текущем сезоне. Матч в Астане завершился победой «Барыса» со счетом 3:1.

Минчане по-прежнему занимают в турнирной таблице Западной конференции последнее место, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

«Барыс» же на данный момент располагается на пятой строчке Восточной конференции.

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