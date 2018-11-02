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Санкции против Ирана: нефть до $100 не дотянет

03.11.2018 14:17 — Разное | Интерфакс  
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Несмотря на вступление в силу с 5 ноября нефтяных санкций США против Ирана, аналитики российских инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", не меняют свои прогнозы по цене на нефть на 2018 год, ожидая ее в среднем на уровне около $73 за баррель.

Нефтяное ралли

С начала года цена на нефть марки Brent демонстрировала рост, увеличившись к концу января с $62 до $70 за баррель. К марту произошло ее снижение до $65, однако уже к концу месяца цена снова вернулась к отметке в $70.

К началу мая, когда появились опасения относительно выхода США из ядерной сделки с Ираном и восстановления против Тегерана снятых в рамках сделки санкций, цена на нефть составляла уже $75 за баррель. Официально президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения и подписал соответствующий меморандум 8 мая. Однако цены на нефть не отреагировали на это заявление и продолжили постепенный рост, достигнув к концу мая уже $80 за баррель.

Понизившись к середине августа снова до $70 за баррель, цена на нефть Brent вернулась к росту и 3 октября превысила отметку в $86. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что посоветовал бы президенту США Д.Трампу "посмотреться в зеркало" в поисках виновника роста цен на нефть.

На текущий момент, в дни перед принятием второго блока санкций США против Ирана, цена на нефть вновь вернулась на уровень конца апреля - начала мая - до уровня около $73 за баррель.

Все включено

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", которые еще в начале года прогнозировали цену на нефть в среднем по 2018 году в $55-60 за баррель, теперь ждут ее на уровне $73. При этом, по их словам, санкции против Ирана не скажутся на цене на нефть. И если и будет увеличение цены нефти после 5 ноября, то оно будет незначительным.

"Экспорт из Ирана уже снижается который месяц подряд - в апреле он был в среднем 2,5 млн баррелей в сутки, сейчас где-то 1,5 млн баррелей в сутки. Рынок уже давно закладывает в цену нефтяные санкции против Ирана. Я не думаю, что мир проснется 5-го числа, и мы увидим какой-то резкий скачок цен. В ожидании этих санкций, в этой парадигме рынок уже полгода живет и уже готов к ним", - прокомментировал аналитик из Sberbank CIB Михаил Шейбе.

Еще больше успокоили рынок новости о том, что США согласились разрешить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после 4 ноября.

"Если раньше говорилось о том, чтобы свести экспорт иранской нефти до нуля, то сейчас мы слышим о послаблениях для ряда стран. Это несколько сглаживает опасения, то есть такого жесткого сценария, как изначально планировалось, не будет. Сейчас только вопрос, какие это будут послабления, в каких объемах. Пока очень много остается неизвестных", - отмечает аналитик из "Атона" Александр Корнилов.

В то же время, по мнению некоторых экспертов, небольшое влияние на цену до конца года может оказать встреча стран ОПЕК+ в начале декабря - даже в ее преддверии цена нефти может несущественно вырасти.

Цена после ОПЕК+

Согласно прогнозам аналитиков на 2019 год, цена на нефть в следующем году будет демонстрировать отрицательную динамику и снизится в среднем по году до уровня около $69 за баррель.

"На следующий год мы ожидаем умеренную коррекцию. То есть, если мы сейчас предположим, что достигнем $80 за баррель на конец года, то к концу 2019 года цена будет снижаться постепенно к $70. В следующем году, к сожалению, уже будут материализовываться риски спроса на нефть годичного, о которых весь этот год говорили, торговые войны, опять же рост процентных ставок в странах G4 (Япония, Германия, Индия и Бразилия)", - отметил Шейбе.

"Плюс самый большой риск - это опять же завершение сделки ОПЕК+, и самый большой риск на самом деле мы видим с точки зрения дальнейший политики Саудовской Аравии по балансировке рынка, потому что на их плечи ляжет бремя. Россия, вероятно, продолжит наращивать добычу к уровню 1,7 млн б/с, во втором полугодии - до 1,8 млн б/с. Америка, Канада и другие страны ОПЕК также, вероятно, продолжат увеличивать добычу. А вот насколько Саудовская Аравия сохранит политическую волю и свою стратегию по поддержанию баланса на мировом рынке в те времена, когда другие страны добычу наращивают, вот это на самом деле самый большой риск", - подчеркнул он.

 
 
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Несмотря на вступление в силу с 5 ноября нефтяных санкций США против Ирана, аналитики российских инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", не меняют свои...
 
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