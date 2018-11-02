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В России невозможно ввести госрегулирование топливного рынка – вице-премьер Козак

03.11.2018 13:48 — Разное | Интерфакс  
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Наводить порядок в работе независимых АЗС нужно, но осторожно, чтобы не спровоцировать топливный коллапс в регионах, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Там действительно есть много безобразия, часто есть некачественное топливо. Но (независимые заправки - ИФ) обеспечивают доступность топлива для граждан, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, в Якутии, Забайкальском крае. Если жестко и быстро наводить порядок, то можем привести к коллапсу в некоторых регионах. Представьте, если сейчас в Якутии закроются все АЗС - там 100% принадлежит независимым", - сказал он в программе Сергея Брилева "Вести в субботу" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"Мы должны действовать последовательно, жестко, но деликатно, чтобы не лишить граждан топлива", - отметил Козак.

Вице-премьер подчеркнул, что в России ввести госрегулирование топливного рынка невозможно.

"Либо мы через такое регулирование потеряем сеть АЗС, которые обеспечивают доступность моторного топлива для граждан, либо будет дефицит. Есть другие варианты, они используются в разных странах и тоже считаются рыночными. К примеру, США 40 лет держали запрет на экспорт сырой нефти - без всяких пошлин, просто 40 лет насыщали собственные НПЗ и рынок нефтепродуктами, и там всегда моторное топливо было дешевое", - отметил вице-премьер.

Ранее на этой неделе крупнейшая нефтяная компания страны "Роснефть" распространила заявление, в котором предложила меры для стабилизации на топливном рынке, а также указала на необходимость включить независимые АЗС в любые договоренности по этому вопросу.

Некоммерческие организации, включающие в себя представителей частного розничного сектора нефтепродуктообеспечения России, выразили недоумение по поводу предложения включить их в договоренности о заморозке цен на автозаправках.

 
 
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Наводить порядок в работе независимых АЗС нужно, но осторожно, чтобы не спровоцировать топливный коллапс в регионах, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
 
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