Нацбанк Беларуси заморозит процентные ставки на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и рисков в геополитике

Национальный банк Беларуси считает необходимым сохранение текущего уровня процентных ставок для удержания инфляции в 2019-2020 годах в пределах целевого ориентира 5%.

"Для удержания инфляции в пределах 5% – целевого ориентира на 2019–2020 годы – в ближайшей перспективе требуется сохранение сложившихся монетарных условий и, в частности, поддержание процентных ставок в экономике на уровне текущих значений", - сказано в опубликованном докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Беларуси Дмитрия Мурина.

Д.Мурин констатирует, что "развитие белорусской экономики происходит в условиях ухудшения внешней конъюнктуры". Представитель НББ подчеркивает усиление неопределенности на мировых финансовых рынках и геополитической обстановки.

Он также отметил ускорение инфляционных процессов в Беларуси, обусловленное внутренними факторами и формированием внешнего инфляционного давления со стороны стран – основных торговых партнеров. При этом инфляционное давление внутри Беларуси удается сдерживать за счет ограниченного денежного предложения с учетом текущего уровня ставок.

В целом представитель НББ считает, что "дальнейшая реализация денежно-кредитной политики будет происходить в принципиально иных по сравнению с последними годами условиях".

В частности, Д.Мурин считает, что "отдельные ценовые шоки будут глубже влиять на интенсивность инфляционных процессов в целом". Соответственно, это окажет влияние на принятие Национальным банком решений в области денежно-кредитной политики.

По его мнению, ранее имевшие место дезинфляционные факторы прекратили свое действие. Так, экономический рост приблизился к своему равновесному уровню и больше не сдерживает увеличение цен со стороны внутренней экономики. При этом представитель НББ констатирует ожидаемое расширение внутреннего спроса, в том числе относительно высокую потребительскую активность населения и оптимистические ожидания предприятий, в том числе сохранение инвестиционной активности.

Как сообщалось, НББ в сентябре сохранил ставку рефинансирования на уровне 10% годовых. На ближайшем заседании в конце декабря также ожидается сохранения текущего уровня ставки рефинансирования.