Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом, сообщили "Интерфаксу-Украина" в пресс-службе администрации президента Украины в субботу.

Как сообщил по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии - ИФ) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви".

Глава Украинского государства назвал этот день, 3 ноября, историческим. Он поблагодарил Вселенского патриарха за теплую и" полной мудрости встречу".

Патриарх Варфоломей после подписания соглашения сказал: "Я уверен, что решение об автокефалии приведет к единству и объединению всех православных в Украине".

17 апреля этого года президент Украины сообщил о намерении обратиться к Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос (указ) о создании "единой поместной церкви" республики. Эта идея вызвала протест Московского патриархата и его самоуправляемой части - канонической УПЦ, которая об автокефалии не просила.

В сентябре патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания автокефальной церкви, независимой от Московского патриархата. 11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине.

В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.