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Минск рассчитывает до 2025 года получать компенсацию из РФ из-за налогового маневра в нефтяной отрасли

03.11.2018 12:48 — Разное | Интерфакс  
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Минск и Москва достигли принципиальных договоренностей о необходимости компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета из-за реализации в России так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли, сейчас обсуждается механизм компенсации, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко.

"Обсуждаются два механизма компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета: межбюджетный трансферт, то есть, прямые выплаты из российского бюджета в наш бюджет либо предоставление компенсации через цену на нефть. Российская сторона предлагает это сделать через межбюджетный трансферт. Сейчас мы ожидаем соответствующих предложений", - сказал Д.Кийко.

По его словам, наряду с обсуждением механизма компенсации продолжается дискуссия о размере компенсации потерь белорусской стороны.

Д.Кийко пояснил, что в Минске рассчитывают на согласование и утверждение компенсационного механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти в Беларусь, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года – 24 млн тонн в год.

Планируется, что суммы компенсаций автоматически будут  привязаны к актуальным ценам на нефть и, соответственно, размерам экспортных пошлин на нефть.  "Сейчас мы решаем задачу согласования автоматического компенсационного механизма с учетом действия до 2025 года двусторонних межправительственных соглашений, которыми регулируется сотрудничество в нефтяной сфере", - сказал замминистра. Он напомнил, что с 2025 года в ЕАЭС планируется создание единого рынка нефти и нефтепродуктов.

Д.Кийко также подтвердил, что потери белорусского бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

В России в 2019-2024 годах будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у белорусской стороны возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ранее вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко сообщал, что Минск в начале ноября начнет консультации с Москвой по вопросу компенсаций потерь белорусского бюджета из-за налогового маневра в РФ. Он также заявлял, что Минск пошел на уступки России и отказался от импорта темных нефтепродуктов из РФ, рассчитывая взамен получить компенсацию потерь из-за налогового маневра.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов подтверждал, что реализация налогового маневра в нефтегазовой отрасли РФ лишит Беларусь скрытой субсидии. По его оценке, размер субсидии  из-за отсутствия экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, которые закупает Беларусь, составляет порядка $2 млрд в год. А.Силуанов подтверждал, что "в рамках нашей двусторонней комиссии, группы высокого уровня подготовим предложение для руководства правительства РФ" по вопросу компенсации для Минска.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Россией о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва достигли принципиальных договоренностей о необходимости компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета из-за реализации в России так...
 
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