ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь метров в длину и 150 кг: в Беларуси угощали гигантской смаженкой

03.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси приготовили гигантскую смаженку, сообщает «МИР 24». Национальное блюдо получилось восемь метров в длину и весом в 150 килограммов. На приготовление ушло 40 килограммов муки, 30 килограммов тыквы, 24 килограмма сыра и 150 яиц.

Попробовать кусочек кулинарного гиганта минчане могли на осенней сельскохозяйственной выставке.

«Тыква – основной ингредиент, кое-какие мясные добавки. Ноль красителей, разрыхлителей ноль – все натуральное», – говорит председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов.

Смаженка – блюдо молодое и за пределами Беларуси неизвестное. Появилась она около 50 лет назад. Ее продавали в столовых и буфетах. Сегодня это белорусский уличный фастфуд.

Иногда смаженку называют «белорусской пиццей».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На приготовление «белорусской пиццы» ушло 40 килограммов муки, 30 килограммов тыквы, 24 килограмма сыра и 150 яиц.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар сорвался с цепи после данных по экономике США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика