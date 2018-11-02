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Восемь метров в длину и 150 кг: в Беларуси угощали гигантской смаженкой
03.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси приготовили гигантскую смаженку, сообщает «МИР 24». Национальное блюдо получилось восемь метров в длину и весом в 150 килограммов. На приготовление ушло 40 килограммов муки, 30 килограммов тыквы, 24 килограмма сыра и 150 яиц.
Попробовать кусочек кулинарного гиганта минчане могли на осенней сельскохозяйственной выставке.
«Тыква – основной ингредиент, кое-какие мясные добавки. Ноль красителей, разрыхлителей ноль – все натуральное», – говорит председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов.
Смаженка – блюдо молодое и за пределами Беларуси неизвестное. Появилась она около 50 лет назад. Ее продавали в столовых и буфетах. Сегодня это белорусский уличный фастфуд.
Иногда смаженку называют «белорусской пиццей».
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На приготовление «белорусской пиццы» ушло 40 килограммов муки, 30 килограммов тыквы, 24 килограмма сыра и 150 яиц.
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