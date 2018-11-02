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Поток транспорта через таможенную границу Беларуси увеличился

03.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Поток транспорта через таможенную границу Беларуси увеличился

За девять месяцев 2018 года через таможенную границу уже проследовало более 6,5 млн транспортных средств.

Как сообщают в таможенном ведомстве, этот показатель на 350 тысяч больше, чем было зафиксировано за аналогичный период в прошлом году.

Также в пресс-службе отмечают, что границу пересекли около 1,6 млн грузовых, а также порядка 4,8 млн легковых автомобилей.

При этом отмечено, что и количество перемещаемых железнодорожных вагонов также возросло на 11% относительно аналогичного периода 2017 года и составило в этом году около 2,5 млн.

По мнению представителей таможни, увеличение потока транспортных средств свидетельствует о повышении транзитной привлекательности нашей страны, которая предпринимает все необходимые действия для  улучшения условий осуществления экономической деятельности.

 

Белновоти.

 
 
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За девять месяцев 2018 года через таможенную границу уже проследовало более 6,5 млн транспортных средств.
 
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