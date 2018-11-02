Кто сменит Станислава Шушкевича?



Станислав Шушкевич

На повестке дня – один вопрос: перевыборы председателя и заместителей председателя партии.Первая сессия съезда прошла 9 сентября в Минске в отеле «Монастырский». Тогда делегаты съезда избрали новый состав Рады БСДГ (большинство членов руководящего органа остались).А вот с выборами председателя и его заместителей случилась заминка. Съезд проходил без участия нынешнего председателя БСДГ, который находился в больнице. На место лидера претендовал бывший член Коммунистической партии БеларусиОднако в преемнику Станислава Шушкевича возникли вопросы, после чего было решено провести вторую сессию позже.