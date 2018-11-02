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Кто сменит Станислава Шушкевича?
Станислав Шушкевич
На повестке дня – один вопрос: перевыборы председателя и заместителей председателя партии.
Первая сессия съезда прошла 9 сентября в Минске в отеле «Монастырский». Тогда делегаты съезда избрали новый состав Рады БСДГ (большинство членов руководящего органа остались).
А вот с выборами председателя и его заместителей случилась заминка. Съезд проходил без участия нынешнего председателя БСДГ Станислава Шушкевича, который находился в больнице. На место лидера претендовал бывший член Коммунистической партии Беларуси Сергей Черечень.
Однако в преемнику Станислава Шушкевича возникли вопросы, после чего было решено провести вторую сессию позже.
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3 ноября в Минске пройдет вторая сессия отчетно-выборного съезда БСДГ
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