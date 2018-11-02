Лучше Лукашенко в Минске, чем российские танки в Бресте

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«Властям Беларуси, особенно Александру Лукашенко, очень важно показать себя политиком, с которым считается весь мир – и Путин, и Россия, и Запад. Он очень это подчеркивает. Тем более что в последнее время роль Минска как такого посредника между Украиной и западными странами существенно уменьшилась».

«Со своей стороны мы будем делать все, чтобы поддержать суверенность Беларуси, одновременно обращая внимание на соблюдение прав человека и политических свобод, которые остаются определенным условием нормализации этих отношений».