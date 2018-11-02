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Лучше Лукашенко в Минске, чем российские танки в Бресте
Фото: president.gov.by
Вход только для государственных СМИ. Иностранным медиа позволили немного поснимать Мюнхенскую конференцию по безопасности в Минске. Основная часть саммита прошла за закрытыми дверями. Впрочем, речь Александра Лукашенко мало чем отличалась от легендарных селекторных совещаний. Только вот под раздачу попали высокие европейские чиновники…
«Посмотрите, какие процессы у вас происходят, у вас на Западе, в государствах? А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии», – возмущался Лукашенко.
Глава Беларуси упрекал и не скрывал обид на западные страны. Особенно касательно его идеи провести в Беларуси переговоры под символичным названием «Хельсинки-2».
«Тогда мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивна, выдвигая такого рода предложения. Будем откровенны, некоторые намекали на то, что и не дело это Беларуси», – продолжал Лукашенко.
Провластные СМИ презентовали проведение Мюнхенской конференции в Минске как большой успех Беларуси на международной арене. Тем не менее эксперты подчеркивают, что встречи основной группы Мюнхенский конференции по безопасности проходят уже 9 лет в разных странах и на разных континентах.
Мария Пшеломец, автор программы «Студия Восток» на польском телеканале TVP INFO, пристально следила за встречей в Минске:
«Властям Беларуси, особенно Александру Лукашенко, очень важно показать себя политиком, с которым считается весь мир – и Путин, и Россия, и Запад. Он очень это подчеркивает. Тем более что в последнее время роль Минска как такого посредника между Украиной и западными странами существенно уменьшилась».
Роль миротворца в российско-украинском конфликте действительно принесла Лукашенко существенные дивиденды. Вскоре после встречи «Нормандской четверки» в Минске Евросоюз сначала приостановил, а позже полностью отменил санкции против Беларуси. Однако проблемы с демократией всё ещё мешают полной нормализации отношений между Западом и официальным Минском.
«Как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека. Вот понимаете? В Беларуси – проблемы с правами человека, больше нигде их нет», – сетовал глава Беларуси.
Важность демократических стандартов в беседе с «Белстатом» подчеркнул и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович:
«Со своей стороны мы будем делать все, чтобы поддержать суверенность Беларуси, одновременно обращая внимание на соблюдение прав человека и политических свобод, которые остаются определенным условием нормализации этих отношений».
Министр, между прочего, отметил важную роль нашего телеканала в объективном освещении ситуации в Беларуси. По информации польских экспертов, визит главы польской дипломатии был символичен. Он не ограничился только участием в конференции.
«Мне кажется, очень важно, что польский министр иностранных дел возлагает венки сегодня, в День всех святых, в Куропатах – трагичном месте и для белорусов, для поляков. А Куропаты – очень невыгодные для теперешних беларуских властей», – говорит Мария Пшеломец, польская публицистка и эксперт в деле государств бывшего СССР.
Между Польшей и Беларусью остается ряд острых вопросов. Варшаву прежде всего волнует сложная ситуация польского меньшинства, официальный Минск – планы разместить на территории Польши постоянную военную базу США под условным названием форт «Трамп».
«Выступление президента на этой конференции было, можно сказать, традиционным. Он протестовал, критиковал планы Польши увеличить военное присутствие США, утверждая, что это может создавать определенную угрозу. Но я понимаю, что такая его роль», – прокомментировал слова Лукашенко глава польской дипломатии Яцек Чапутович.
Что интересно, с представителем США Александр Лукашенко говорил совсем в другом тоне. Одновременно с Мюнхенской конференцией в Минске с визитом был помощник госсекретаря США в европейских и евразийских делах Весс Митчелл. Глава Беларуси назвал встречу исторической.
«Если мы будем востребованы в решении самых сложных проблем в Европе, особенно в Восточной Европе, здесь – на разломе геополитическом, мы готовы к этому», – заявил Александр Лукашенко во время встречи с представителем правительства США.
Пока, однако, Минск не готов вернуть посла США, выдворенного 10 лет назад. Свидание с Лукашенко не было единственным. Представитель Белого дома встретился с представителями так называемой умеренной оппозиции – движением «Говори правду». По итогам разговора лидер организации оценивает, что Вашингтон изменил позицию в отношении Беларуси на более активную.
«И то, что Весс Митчелл был со-управляющим комиссии по Беларуси 5 лет назад, будет помогать. И из нашего разговора следовало, что ему это и лично интересно. Что это не просто бюрократический интерес, но и личный интерес», – считает лидер движения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Интерес – ключевое слово в контактах Беларуси и Запада в последнее время. Заметная активность иностранных чиновников и дипломатов растет вместе со все более агрессивной риторикой Москвы.
«В последнее время появилась информация, что якобы Россия хотела бы включить Беларусь в состав Российской Федерации. На мой взгляд, она не очень обоснована. Тем не менее, она могла обеспокоить Запад», – отмечает Мария Пшеломец.
И возможно поэтому в Германии решили в этот раз провести представительную конференцию в Минске, чтобы усилить международную позицию Беларуси. Мол, лучше Лукашенко – в Минске, чем русские танки – в Бресте. Но главе Беларуси этого мало: его интересуют конкретные экономические дивиденды и полное международное признание.
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