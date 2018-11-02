Минск рассчитывает получать от России компенсацию до 2025 года



Иллюстративное фото

interfax.by

— сказалПо его словам, наряду с обсуждением механизма компенсации продолжается дискуссия о размере компенсации потерь белорусской стороны.Чиновник пояснил, что в Минске рассчитывают на согласование и утверждение компенсационного механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти в Беларусь, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года — 24 млн тонн в год.Планируется, что суммы компенсаций автоматически будут привязаны к актуальным ценам на нефть и, соответственно, размерам экспортных пошлин на нефть.— сказал замминистра. Он напомнил, что с 2025 года в ЕАЭС планируется создание единого рынка нефти и нефтепродуктов.Кийко также подтвердил, что потери белорусского бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $ 300 млн исходя из цены за нефть на уровне $ 70 за баррель.В России в 2019—2024 годах будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у белорусской стороны возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.Ранее вице-премьер Беларусисообщал, что Минск в начале ноября начнет консультации с Москвой по вопросу компенсаций потерь белорусского бюджета из-за налогового маневра в РФ. Он также заявлял, что Минск пошел на уступки России и отказался от импорта темных нефтепродуктов из РФ, рассчитывая взамен получить компенсацию потерь из-за налогового маневра.Первый вице-премьер, министр финансов РФподтверждал, что реализация налогового маневра в нефтегазовой отрасли РФ лишит Беларусь скрытой субсидии. По его оценке, размер субсидии из-за отсутствия экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, которые закупает Беларусь, составляет порядка $ 2 млрд в год. А. Силуанов подтверждал, чтопо вопросу компенсации для Минска.Годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн «перетамаживаются», то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Россией о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.