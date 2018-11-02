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Выкарабкается ли Беларусь из нового глобального кризиса?
Мир приближается к новому экономическому кризису. С таким прогнозом одновременно выступил крупнейший американский банк и экономисты, которые предсказали последнюю глобальную рецессию.
Первые признаки шторма уже начали сотрясать развитые страны и фондовый рынок США. Как и когда это все отразится на Беларуси и белорусах? Смотрите в новом выпуске программы «Давайте разбираться».
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Мир приближается к новому экономическому кризису.
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