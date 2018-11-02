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Примечательно, что озвучена она была вчера утром лишь единожды и больше не повторялась. По какой-то причине эти данные не появились и ни в одном СМИ.Сегодня из источника, знакомого с ситуацией, местному блогу s13 удалось получить подтверждение этого факта. Как выяснилось, руководитель был задержан еще в начале недели в связи с коррупционным преступлением. В обозримом будущем должна появится официальная информация. До этого момента мы не будем озвучивать конкретные имена.На сайте «Белоруснефть» никаких изменений с списках руководства в соответствующих разделах не появилось.