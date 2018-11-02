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На Землю надвигается мощнейшая магнитная буря
Иллюстративное фото
Во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут испытывать головную боль, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение работоспособности, усталость, рост уровня адреналина в крови, обострение хронических заболеваний, стрессы и депрессию.
Медики советуют во время магнитных бурь не перегружать свой организм, следить за питанием, избегать тяжелых физических нагрузок, запастись лекарственными препаратами для снижения артериального давления, избавления от мигрени и т.д.
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Сильнейшая магнитная буря начнется 3 ноября, предупредили эксперты.
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