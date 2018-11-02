На Землю надвигается мощнейшая магнитная буря

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Во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут испытывать головную боль, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение работоспособности, усталость, рост уровня адреналина в крови, обострение хронических заболеваний, стрессы и депрессию.Медики советуют во время магнитных бурь не перегружать свой организм, следить за питанием, избегать тяжелых физических нагрузок, запастись лекарственными препаратами для снижения артериального давления, избавления от мигрени и т.д.