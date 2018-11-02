ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Землю надвигается мощнейшая магнитная буря

03.11.2018 14:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Сильнейшая магнитная буря начнется 3 ноября, предупредили эксперты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Продлится она до 6 ноября, прогнозируют ученые. Также всплески солнечной активности ожидаются 9 и 11 числа.

Во время магнитных бурь и геомагнитных колебаний метеозависимые люди могут испытывать головную боль, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение работоспособности, усталость, рост уровня адреналина в крови, обострение хронических заболеваний, стрессы и депрессию.

Медики советуют во время магнитных бурь не перегружать свой организм, следить за питанием, избегать тяжелых физических нагрузок, запастись лекарственными препаратами для снижения артериального давления, избавления от мигрени и т.д.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильнейшая магнитная буря начнется 3 ноября, предупредили эксперты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" сыграет дома с "Барысом" Скабелки. Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика