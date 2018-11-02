|
"Что о себе дворняги возомнили?" Лжесудья на красном Bentley пообещала смерть обидчикам
Фото: ntv.ru
Бизнес-леди, владелица бутик-отеля Катрин Атаева-Добришман сама выложила в Сеть ролик, на котором видно, как она припарковалась на пешеходном переходе. Мол, ей, обладательнице авто класса люкс, закон не писан. Жители обратились в полицию и приложили ссылку на любительскую запись. Найти женщину в красном труда не составило.
Мария Пирогова, начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю: «В настоящее время она привлечена к административной ответственности в виде штрафа размером тысяча рублей».
Катрин Атаева-Добришман все это восприняла как личное оскорбление. И тем, кто распространил скандальный ролик, тем, кто ей, мажорке, — не ровня, пообещала отомстить.
Катрин Атаева-Добришман: «Ну что, придурки, мещане, идиоты, и ****, и все, кто руководит парадом, я вас накажу лично. Каждому придет смерть от меня. Вы что о себе, дворняги, возомнили? Что вы можете вершить чужие судьбы?»
В Сети появился еще один любопытный ролик, который сделали сотрудники отделения полиции, куда госпожу Атаеву-Добришман однажды посмели доставить за нарушение правил дорожного движения. Стены дежурной части едва сдержали весь гнев мажорки. При этом нарушительница козыряла корочками судьи Арбитражного суда Краснодарского края. Выяснилось, что разъяренная фурия Катрин изготовила поддельное судейское удостоверение, частично использовав данные супруги своего экс-кавалера.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Краснодаре разгорается скандал, в центре которого владелица красного Bentley.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)