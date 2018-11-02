"Что о себе дворняги возомнили?" Лжесудья на красном Bentley пообещала смерть обидчикам

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Бизнес-леди, владелица бутик-отелясама выложила в Сеть ролик, на котором видно, как она припарковалась на пешеходном переходе. Мол, ей, обладательнице авто класса люкс, закон не писан. Жители обратились в полицию и приложили ссылку на любительскую запись. Найти женщину в красном труда не составило.Катрин Атаева-Добришман все это восприняла как личное оскорбление. И тем, кто распространил скандальный ролик, тем, кто ей, мажорке, — не ровня, пообещала отомстить.В Сети появился еще один любопытный ролик, который сделали сотрудники отделения полиции, куда госпожу Атаеву-Добришман однажды посмели доставить за нарушение правил дорожного движения. Стены дежурной части едва сдержали весь гнев мажорки. При этом нарушительница козыряла корочками судьи Арбитражного суда Краснодарского края. Выяснилось, что разъяренная фурия Катрин изготовила поддельное судейское удостоверение, частично использовав данные супруги своего экс-кавалера.