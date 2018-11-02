Ученые обнаружили новую опасность соли

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Ученые Йельского университета провели исследование, в ходе которого обнаружили, что при большой концентрации соли происходит активация сигнального пути Wnt. При этом нарушается работа регуляторных Т-клеток, которые поддерживают оптимальное соотношение цитокинов (пептидных молекул) интерферон-гамма и интерлейкин-10. Их дисбаланс приводит к воспалительным процессам, которые могут спровоцировать развитие опасной болезни.Ученые отмечают, что ранее активацию сигнального пути Wnt связывали с повышенным риском онкологических заболеваний. Новое исследование свидетельствует, что повышение концентрации соли в организме представляет опасность и для центральной нервной системы.Рассеянный склероз— хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Заболевание характерно для молодого и среднего возраста (от 15 до 40 лет). Болезнь затрагивает сразу несколько отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.