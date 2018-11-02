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В Бресте спасатели ловили змею в шкафу

03.11.2018 14:26 — Разное | UDF  
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Фото: realbrest.by
Брестских спасателей 2 ноября вызвали в многоквартирный дом по улице Луцкой. Как сообщает realbrest.by, жители одной из квартир обнаружили змею у себя в шкафу.

Предполагается, что она упозла от кого-то из жителей и по вентиляции отправилась к соседям. Спасатели поймали неожиданную «гостью».

В Бресте спасатели ловили змею в шкафу


В Бресте спасатели ловили змею в шкафу

Кстати, в августе от одного из жителей Минска сбежал четырёхметровый питон. Ловить его пришлось в детском саду. Владельца питона оштрафовали на 490 рублей (20 базовых величин).

 
Теги: Минск
 
 
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Брестских спасателей 2 ноября вызвали в многоквартирный дом по улице Луцкой.
 
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