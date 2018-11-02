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В Бресте спасатели ловили змею в шкафу
Фото: realbrest.by
Предполагается, что она упозла от кого-то из жителей и по вентиляции отправилась к соседям. Спасатели поймали неожиданную «гостью».
Кстати, в августе от одного из жителей Минска сбежал четырёхметровый питон. Ловить его пришлось в детском саду. Владельца питона оштрафовали на 490 рублей (20 базовых величин).
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Брестских спасателей 2 ноября вызвали в многоквартирный дом по улице Луцкой.
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