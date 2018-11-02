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Правила жизни Лукашенко
Иллюстративное фото
И вам советую больше заниматься на улице. Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс.
Если ты не находишь времени для спорта и хочешь быть здоровым, перестань есть.
Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой.
Три яйца утром, в обед — мясо, вечером — рыба, сколько хочешь. Жесткая диета, белковая.
Если у вас нет денег на ресторан, поговорите с девушкой в студенческом общежитии. Купите кефир и булочку.
Мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и умереть ради женщины. Так было всегда.
Я как президент, который может купить что хочет, использую постельное белье из льна.
Инновации, IT-технологии, приватизация — все это понятно, мы уже это освоили. Но все, и наша жизнь — в простом: надо раздеваться и работать.
Я сторонник искренней политики. От своей честности я страдаю 15 лет. Принято считать, что политики обычно думают одно, а говорят другое, и честность – не самое удобное для политика качество. Я в этом плане стараюсь перевернуть мир.
Ваше счастье, если меня не будет к 2021-году.
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Официальный лидер в эти недели активно раздает советы гражданам.
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