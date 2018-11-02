В МВД признали незаконность штрафов отцу семерых детей из Телехан



То самое транспортное средство Александра Иванова

Напомним, в октябрерассказала, как на отца семерых детей, ехавшего на мопеде, сотрудники «Стрелы» составили четыре постановления об административных правонарушениях на общую сумму штрафов в 122 рубля.Публикация вызвала резонанс в Байнете и широко обсуждалась.подал в МВД жалобу, где указал, почему постановления являются незаконными.В ответе руководителя «Стрелы», полковникасообщается, что доводы Александра Иванова по трем постановлениям (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, отсутствие страховки) «нашли свое подтверждение». Согласно закону, в Генпрокуратуру будут отправлены ходатайства об отмене этих постановлений.Что касается обвинения в невыполнении требования об остановке транспортного средства, то жалоба жителя Телехан перенаправлена для рассмотрения в ГАИ Ивацевичского района.Александру Иванову оказывают помощь члены правозащитного центра «Вясна» из Барановичей. Ответ из МВД они считают победой, но окончательной ее можно будет назвать после вынесения справедливого решения в ГАИ Ивацевичского района. Житель Телехан настаивает, что остановился, как только услышал соответствующее требование от сотрудников «Стрелы».