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В МВД признали незаконность штрафов отцу семерых детей из Телехан

03.11.2018 14:12 — Разное | UDF  
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То самое транспортное средство Александра Иванова
Жителю городского поселка Телеханы Ивацевичского района Александру Иванову на его жалобу ответил начальник спецподразделения ДПС «Стрела» Сергей Руденко.

Напомним, в октябре «Салідарнасць» рассказала, как на отца семерых детей, ехавшего на мопеде, сотрудники «Стрелы» составили четыре постановления об административных правонарушениях на общую сумму штрафов в 122 рубля.

Публикация вызвала резонанс в Байнете и широко обсуждалась. Александр Иванов подал в МВД жалобу, где указал, почему постановления являются незаконными.

Отец семерых детей: «Ехал на мопеде – остановили и выписали штрафов на 122 рубля. За что?!»

В ответе руководителя «Стрелы», полковника Сергей Руденко сообщается, что доводы Александра Иванова по трем постановлениям (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, отсутствие страховки) «нашли свое подтверждение». Согласно закону, в Генпрокуратуру будут отправлены ходатайства об отмене этих постановлений.

В МВД признали незаконность штрафов отцу семерых детей из Телехан

Что касается обвинения в невыполнении требования об остановке транспортного средства, то жалоба жителя Телехан перенаправлена для рассмотрения в ГАИ Ивацевичского района.

Александру Иванову оказывают помощь члены правозащитного центра «Вясна» из Барановичей. Ответ из МВД они считают победой, но окончательной ее можно будет назвать после вынесения справедливого решения в ГАИ Ивацевичского района. Житель Телехан настаивает, что остановился, как только услышал соответствующее требование от сотрудников «Стрелы».

 
 
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Александру Иванову на его жалобу ответил начальник спецподразделения ДПС "Стрела" Сергей Руденко.
 
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