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В МВД признали незаконность штрафов отцу семерых детей из Телехан
То самое транспортное средство Александра Иванова
Напомним, в октябре
Публикация вызвала резонанс в Байнете и широко обсуждалась. Александр Иванов подал в МВД жалобу, где указал, почему постановления являются незаконными.
В ответе руководителя «Стрелы», полковника Сергей Руденко сообщается, что доводы Александра Иванова по трем постановлениям (нарушение правил эксплуатации транспортного средства, отсутствие страховки) «нашли свое подтверждение». Согласно закону, в Генпрокуратуру будут отправлены ходатайства об отмене этих постановлений.
Что касается обвинения в невыполнении требования об остановке транспортного средства, то жалоба жителя Телехан перенаправлена для рассмотрения в ГАИ Ивацевичского района.
Александру Иванову оказывают помощь члены правозащитного центра «Вясна» из Барановичей. Ответ из МВД они считают победой, но окончательной ее можно будет назвать после вынесения справедливого решения в ГАИ Ивацевичского района. Житель Телехан настаивает, что остановился, как только услышал соответствующее требование от сотрудников «Стрелы».
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Александру Иванову на его жалобу ответил начальник спецподразделения ДПС "Стрела" Сергей Руденко.
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