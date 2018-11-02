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Метеорологи рассказали, когда на белорусских реках появится лед

03.11.2018 14:09 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Не исключено появление кратковременных ледяных образований на водоемах во второй декаде ноября.

Появление ледяных образований в текущем году ожидается позже средних многолетних сроков: в конце ноября - начале декабря - на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа, в первой декаде декабря - Немана, Вилии и Березины, во второй декаде декабря - Припяти. В период ледообразования на реках возможны резкие суточные колебания уровней воды.

Не исключено появление кратковременных ледяных образований на водоемах во второй декаде ноября, так как в этот период возможно вторжение на территорию страны холодных воздушных масс, сообщает Белгидромет.

 
 
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Не исключено появление кратковременных ледяных образований на водоемах во второй декаде ноября.
 
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