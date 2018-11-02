Метеорологи рассказали, когда на белорусских реках появится лед

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Появление ледяных образований в текущем году ожидается позже средних многолетних сроков: в конце ноября - начале декабря - на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа, в первой декаде декабря - Немана, Вилии и Березины, во второй декаде декабря - Припяти. В период ледообразования на реках возможны резкие суточные колебания уровней воды.Не исключено появление кратковременных ледяных образований на водоемах во второй декаде ноября, так как в этот период возможно вторжение на территорию страны холодных воздушных масс,Белгидромет.