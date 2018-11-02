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В Минске уже начали устанавливать новогодние елки. Видеофакт
Всего в Минске планируют установить 28 новогодних деревьев.
Первые зеленые каркасы появились возле кинотеатра «Салют», Дворца детей и молодежи и в Центральном парке.
Монтаж главной елки начнут в конце ноября. В иллюминации впервые будут использоваться пиксельные технологии, сообщает
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Всего в Минске планируют установить 28 новогодних деревьев.
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