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Движение по мосту на МКАД в районе Лошицы возобновили после ремонта

03.11.2018 14:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Движение по мосту на Минской кольцевой дороге в районе Лошицы снова открыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт путепровода завершился накануне 7 ноября.

По доброй традиции к этой дате страна справляет новоселья на десятках объектов – жилые дома, поликлиники, детские сады, спортивные залы, новые производства.
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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Движение по мосту на Минской кольцевой дороге в районе Лошицы снова открыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт путепровода...
 
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