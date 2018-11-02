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Движение по мосту на МКАД в районе Лошицы возобновили после ремонта
Новости Беларуси. Движение по мосту на Минской кольцевой дороге в районе Лошицы снова открыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт путепровода завершился накануне 7 ноября.
По доброй традиции к этой дате страна справляет новоселья на десятках объектов – жилые дома, поликлиники, детские сады, спортивные залы, новые производства.
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Движение по мосту на МКАД в районе Лошицы возобновили после ремонта
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Новости Беларуси. Движение по мосту на Минской кольцевой дороге в районе Лошицы снова открыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт путепровода...
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