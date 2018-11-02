Движение по мосту на МКАД в районе Лошицы возобновили после ремонта

Новости Беларуси. Движение по мосту на Минской кольцевой дороге в районе Лошицы снова открыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ремонт путепровода завершился накануне 7 ноября.

По доброй традиции к этой дате страна справляет новоселья на десятках объектов – жилые дома, поликлиники, детские сады, спортивные залы, новые производства.