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Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях

03.11.2018 14:03 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Этой осенью в The New York Times вышла статья о 18-летних девушках из разных стран. В конце статьи авторы предложили флешмоб «хештег ThisIs18», который поддержало множество людей.  

От участников требуется быть девушкой и разместить в соцсетях фотографию 18-летней себя. То есть пенсионерки тоже могут поучаствовать, если у них сохранился снимок, где им 18 лет. Мы собрали несколько примеров того, как выглядят гражданки разных стран в свои юные годы.  

1. Палестина.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/nytgender  

2. Индия.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/nytgender  

3. Бангладеш.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/instagram  

4. Иран.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/lianasharifian  

5. Австралия.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/eremayaalbrecht  

6. Франция.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/onwardtogetherfrance  

7. Южная Корея.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/missingiirl  

8. Мексика.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/soyjessemireles  

9. Катар.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/mariamdiefallah  

10. Израиль.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/radiantracheli  

11. Нигерия.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/ambassadoramaka  

12. Бразилия.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/isabelladiasx  

13. Марокко.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/judkacon  

14. Украина.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/kaarinaa_st  

15. Бельгия.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/nealthea  

16. США.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/lizzydgoodman  

17. Россия.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/jmedvedevaj  

18. Финляндия.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/mihashichu  

19. Япония.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: instagram.com/megumegumoni  

20. Беларусь.  
Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Фото: vk.com/id85809490  

Недавно мы решили узнать, как изменились за прошедшие годы участники прошлых сезонов «Фабрики звёзд».  

Посмотреть фотографии артистов можно здесь.  
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости мира. Этой осенью в The New York Times вышла статья о 18-летних девушках из разных стран. В конце статьи авторы предложили флешмоб «хештег ThisIs18», который поддержало...
 
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