Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях

Новости мира. Этой осенью в The New York Times вышла статья о 18-летних девушках из разных стран. В конце статьи авторы предложили флешмоб «хештег ThisIs18», который поддержало множество людей.

От участников требуется быть девушкой и разместить в соцсетях фотографию 18-летней себя. То есть пенсионерки тоже могут поучаствовать, если у них сохранился снимок, где им 18 лет. Мы собрали несколько примеров того, как выглядят гражданки разных стран в свои юные годы.

1. Палестина.



Фото: instagram.com/nytgender

2. Индия.



Фото: instagram.com/nytgender

3. Бангладеш.



Фото: instagram.com/instagram

4. Иран.



Фото: instagram.com/lianasharifian

5. Австралия.



Фото: instagram.com/eremayaalbrecht

6. Франция.



Фото: instagram.com/onwardtogetherfrance

7. Южная Корея.



Фото: instagram.com/missingiirl

8. Мексика.



Фото: instagram.com/soyjessemireles

9. Катар.



Фото: instagram.com/mariamdiefallah

10. Израиль.



Фото: instagram.com/radiantracheli

11. Нигерия.



Фото: instagram.com/ambassadoramaka

12. Бразилия.



Фото: instagram.com/isabelladiasx

13. Марокко.



Фото: instagram.com/judkacon

14. Украина.



Фото: instagram.com/kaarinaa_st

15. Бельгия.



Фото: instagram.com/nealthea

16. США.



Фото: instagram.com/lizzydgoodman

17. Россия.



Фото: instagram.com/jmedvedevaj

18. Финляндия.



Фото: instagram.com/mihashichu

19. Япония.



Фото: instagram.com/megumegumoni

20. Беларусь.



Фото: vk.com/id85809490

Недавно мы решили узнать, как изменились за прошедшие годы участники прошлых сезонов «Фабрики звёзд».