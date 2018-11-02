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Как выглядят 18-летние девушки из разных стран в 20 фотографиях
Новости мира. Этой осенью в The New York Times
От участников требуется быть девушкой и разместить в соцсетях фотографию 18-летней себя. То есть пенсионерки тоже могут поучаствовать, если у них сохранился снимок, где им 18 лет. Мы собрали несколько примеров того, как выглядят гражданки разных стран в свои юные годы.
1. Палестина.
2. Индия.
3. Бангладеш.
4. Иран.
5. Австралия.
6. Франция.
7. Южная Корея.
8. Мексика.
9. Катар.
10. Израиль.
11. Нигерия.
12. Бразилия.
13. Марокко.
14. Украина.
15. Бельгия.
16. США.
17. Россия.
18. Финляндия.
19. Япония.
20. Беларусь.
Недавно мы решили узнать, как изменились за прошедшие годы участники прошлых сезонов «Фабрики звёзд».
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Новости мира. Этой осенью в The New York Times вышла статья о 18-летних девушках из разных стран. В конце статьи авторы предложили флешмоб «хештег ThisIs18», который поддержало...
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