Хваленая израильская медицина: больному удалили не те позвоночные диски









Житель Палестинской автономии, страдавший от болей в спине, решил пройти операцию на территории Израиля и обратился в больницу в Восточном Иерусалиме. Однако проведенное вмешательство оставило его полным инвалидом. Больной подал иск в израильский суд, и судья присудила ему компенсацию в 2,4 миллиона шекелей (почти 700 тысяч долларов).





Эта история началась, когда больного человека, водителя бетономешалки, направили в больницу "Эль-Макассед" в Восточном Иерусалиме в связи с грыжей межпозвоночного диска на 9-м и 10-м позвонке.





После операции выяснилось, что вмешательство проводилось не на тех позвонках, а у врача не было лицензии на медицинскую практику. "Если бы операцию провели на больных позвонках и делал бы ее квалифицированный хирург, у пациента были более чем 50-процентные шансы на полное выздоровление", - отмечалось в иске.





Вести Израиля , представители клиники в суде вели себя точно так же, как ведут себя медики белорусские в подобных ситуациях: все отрицали, врачебную ошибку не признавали и даже отсутствие лицензии у врача не признали важным обстоятельством. Суд, однако, встал на сторону больного. Судья произвела расчет компенсации, исходя из месячного заработка истца до операции, составлявшего 2500 шекелей. На этом основании она постановила, что истцу должна быть выплачена компенсация в размере 2,45 миллиона шекелей. В белорусском суде добиться подобного будет вряд ли возможно. Интересно, что, как сообщает портал, представители клиники в суде вели себя точно так же, как ведут себя медики белорусские в подобных ситуациях: все отрицали, врачебную ошибку не признавали и даже отсутствие лицензии у врача не признали важным обстоятельством. Суд, однако, встал на сторону больного. Судья произвела расчет компенсации, исходя из месячного заработка истца до операции, составлявшего 2500 шекелей. На этом основании она постановила, что истцу должна быть выплачена компенсация в размере 2,45 миллиона шекелей. В белорусском суде добиться подобного будет вряд ли возможно.



