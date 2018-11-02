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Хваленая израильская медицина: больному удалили не те позвоночные диски
Окружной суд Иерусалима принял решение о выплате компенсации в размере 2,4 миллиона шекелей бывшему водителю бетономешалки, которого парализовало после операции.
Житель Палестинской автономии, страдавший от болей в спине, решил пройти операцию на территории Израиля и обратился в больницу в Восточном Иерусалиме. Однако проведенное вмешательство оставило его полным инвалидом. Больной подал иск в израильский суд, и судья присудила ему компенсацию в 2,4 миллиона шекелей (почти 700 тысяч долларов).
Эта история началась, когда больного человека, водителя бетономешалки, направили в больницу "Эль-Макассед" в Восточном Иерусалиме в связи с грыжей межпозвоночного диска на 9-м и 10-м позвонке.
После операции выяснилось, что вмешательство проводилось не на тех позвонках, а у врача не было лицензии на медицинскую практику. "Если бы операцию провели на больных позвонках и делал бы ее квалифицированный хирург, у пациента были более чем 50-процентные шансы на полное выздоровление", - отмечалось в иске.
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Окружной суд Иерусалима принял решение о выплате компенсации в размере 2,4 миллиона шекелей бывшему водителю бетономешалки, которого парализовало после операции.
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