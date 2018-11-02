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“У Беларуси нет страховок против Кремля”. Лукашенко сам сдерживает сближение с США

03.11.2018 15:33 — Разное | Партизан  
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Главный интерес США в Беларуси сегодня – это сохранение в целом нейтральной позиции Минска по Украине и отказ от участия в военно-политических авантюрах России против ЕС и НАТО. Кроме того, США всегда беспокоила судьба высокообогащённого урана, хранящегося в Беларуси.

“У Беларуси нет страховок против Кремля”. Лукашенко сам сдерживает сближение с США
фото БелТА
И Беларусь, и США далеки от перехода на качественно новый уровень отношений.

31 октября Беларусь посетил помощник государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэсс Митчелл. Высокопоставленный американский чиновник встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и Александром Лукашенко.

Чем знаменателен визит Уэсса Митчелла?

Анализирует бывший беларуский дипломат Валерий Ковалевский.

- 31 октября Беларусь посетил помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом. И в этот же день открылась встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Связаны ли между собой два этих события?

- Связь состоит в том, что беларуская дипломатия в последние несколько лет опережает развитие внутриполитической ситуации в Беларуси, которая скорее демонстрирует регресс. Рост числа многосторонних мероприятий и обменов визитами с авторитетными международными партнёрами и их качественный рост показывает, что МИД продолжает развивать расширять нишу, занятую после начала войны России против Украины. Скорее всего, приезд Митчелла не был синхронизирован с конференцией, но это совпадение сенсационным назвать уже нельзя.

- «Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся беларуско-американские отношения», – заявил 31 октября Лукашенко на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом. Какое значение может сыграть визит представителя Госдепартамента в двусторонних отношениях?

- Лукашенко в приведённых ремарках сам даёт понять, что скорое развитие отношений с США маловероятно. Отчасти это объясняется их запущенностью, отчасти – страхом власти дать американцам больше места для работы в Беларуси, отчасти вниманием США к проблематике прав человека и демократии, отчасти – нежеланием Минска подтолкнуть Кремль к выводу, что Лукашенко наращивает темпы разворота в сторону Западом. Сам по себе визит Митчелла важен и, хочется надеяться, приведёт к разрешению части проблемных вопросов, в том числе, к возвращению послов. Но и Беларусь, и США далеки от перехода на качественно новый уровень отношений.

- «Если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним”, – пообещал Лукашенко Митчелу. О каких договоренностях может идти речь?

-Главный интерес США в Беларуси на сегодня – это сохранение в целом нейтральной позиции Минска по Украине и отказ от участия в военно-политических авантюрах России против ЕС и НАТО. Кроме того, США всегда беспокоила судьба высокообогащённого урана, хранящегося в Беларуси. Договорённость о его выводе была приостановлена Минском в ответ на критику Соединёнными Штатами выборов 2010 года, но вопрос сохраняет свою приоритетность для Вашингтона. Но вряд ли Беларусь будет торопиться с обещаниями разрешить этот вопрос быстро. Также вряд ли можно ожидать, что Лукашенко будет обещать Соединённым Штатам изменения в области прав человека и демократизации. В последние годы убогое состояние дел в этих областях не мешает Минску вести дела с Западом, хотя прогресс, безусловно, этому способствовал бы.

- Накануне визита в Минск Уэсс Митчелл заявил: «Сегодня именно национальный суверенитет и территориальная целостность таких фронтовых государств, как Украина, Грузия, и даже Беларусь, являются надежной преградой неоимпериализму России». Как можно трактовать заявление высокопоставленного чиновника Госдепа?

- Говоря о Беларуси, можно сказать, что это попытка Митчелла выдать желаемое за действительное. Но только отчасти. Безусловно, политически и экономически Беларусь находится под плотным контролем России, и многие беларусы верят российской пропаганде. Тренд на беларусизацию как попытку отмежеваться от российской идентичности также нельзя постоянным и безупречным. Но отказ Лукашенко от полного следования воле Кремля не остаётся незамеченным и ценится на Западе.

Другое дело, что Митчелл в своём выступлении поместил Беларусь в один ряд со странами, которые совсем недавно подверглись вооружённой агрессии России. Украина и Грузия теперь находятся в открытом противостоянии с Россией, и их наиболее действенная страховка – это отличные отношения с Западом. У Беларуси нет страховок против Кремля, кроме статуса нейтральной переговорной площадки по Украине и национального суверенитета, который многие в мире оценивают как неполный. Нет расчёта и на то, что Запад вступится за Беларусь. Поэтому желание США видеть Беларусь “преградой неоимпериализму России” у меня вызывает скорее чувство тревоги, чем гордости.

- Можно ли говорить о том, что США выработали новую стратегию по Беларуси?

- Говорить о новой стратегии пока не приходится. Политика США в отношении Беларуси при Трампе мало чем отличается от политики времён Обамы и Буша. Учитывая, что внешняя политика США претерпела заметные изменения при Трампе, у которого нет аллергии на общение даже с самыми отъявленными диктаторами, напрашивается вывод, что дело в самом Лукашенко, который сдерживает сближение с США по перечисленным причинам.



 
Теги: Минск
 
 
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Главный интерес США в Беларуси сегодня – это сохранение в целом нейтральной позиции Минска по Украине и отказ от участия в военно-политических авантюрах России...
 
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