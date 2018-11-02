Дело мужчины, написавшего «Я ненавижу Лукашанко!!!» и обещавшего устроить теракт в Полоцке, передали в суд









пишет news.vitebsk.cc Напомним, что 1 мая Дмитрий Р., работающий в одной из больниц Полоцкого района, зашел в гости к соседям — дачникам из Санкт-Петербурга. Они поспорили о том, как белорусские спецслужбы реагируют на сообщения о террористических угрозах в интернте. В результате Дмитрий на спор разместил на своей странице приведенное выше сообщение,news.vitebsk.cc





«Я ненавижу Лукашанко!!! Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке», — жителя Ветрино задержали за сообщение о подготовке теракта





На следующий день в милицию обратилась 30-летняя полочанка, которая заявила о сообщении в соцсети о готовящемся взрыве в манеже. Женщине скриншот этого сообщения почему-то прислал житель Мурманска.





Милиция быстро нашла владельца аккаунта и задержала его. Мужчине было предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщение об опасности и в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 340 УК.





О том, что дело 36-летнего жителя Полоцкого района передано в суд, сообщила пресс-секретарь Витебского областного суда Наталья Платоненко. Согласно этой информации Дмитрия Р. обвиняют не только в ложном сообщении об опасности (часть 1 статьи 340 УК), но и в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК).



