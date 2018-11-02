ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело мужчины, написавшего «Я ненавижу Лукашанко!!!» и обещавшего устроить теракт в Полоцке, передали в суд

03.11.2018 15:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Жителя Ветрино, написавшего в «Вконткте» «Я ненавижу Лукашанко!!! Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке» будут судить за оскорбление президента и ложное сообщение об опасности.



Напомним, что 1 мая Дмитрий Р., работающий в одной из больниц Полоцкого района, зашел в гости к соседям — дачникам из Санкт-Петербурга. Они поспорили о том, как белорусские спецслужбы реагируют на сообщения о террористических угрозах в интернте. В результате Дмитрий на спор разместил на своей странице приведенное выше сообщение, пишет news.vitebsk.cc

«Я ненавижу Лукашанко!!! Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке», — жителя Ветрино задержали за сообщение о подготовке теракта

На следующий день в милицию обратилась 30-летняя полочанка, которая заявила о сообщении в соцсети о готовящемся взрыве в манеже. Женщине скриншот этого сообщения почему-то прислал житель Мурманска.

Милиция быстро нашла владельца аккаунта и задержала его. Мужчине было предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщение об опасности и в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 340 УК.

О том, что дело 36-летнего жителя Полоцкого района передано в суд, сообщила пресс-секретарь Витебского областного суда Наталья Платоненко. Согласно этой информации Дмитрия Р. обвиняют не только в ложном сообщении об опасности (часть 1 статьи 340 УК), но и в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК).


 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жителя Ветрино, написавшего в «Вконткте» «Я ненавижу Лукашанко!!! Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке» будут судить за оскорбление президента и ложное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Восемь метров в длину и 150 кг: в Беларуси угощали гигантской смаженкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика