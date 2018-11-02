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Дело мужчины, написавшего «Я ненавижу Лукашанко!!!» и обещавшего устроить теракт в Полоцке, передали в суд
Жителя Ветрино, написавшего в «Вконткте» «Я ненавижу Лукашанко!!! Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке» будут судить за оскорбление президента и ложное сообщение об опасности.
Напомним, что 1 мая Дмитрий Р., работающий в одной из больниц Полоцкого района, зашел в гости к соседям — дачникам из Санкт-Петербурга. Они поспорили о том, как белорусские спецслужбы реагируют на сообщения о террористических угрозах в интернте. В результате Дмитрий на спор разместил на своей странице приведенное выше сообщение,
«Я ненавижу Лукашанко!!! Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке», — жителя Ветрино задержали за сообщение о подготовке теракта
На следующий день в милицию обратилась 30-летняя полочанка, которая заявила о сообщении в соцсети о готовящемся взрыве в манеже. Женщине скриншот этого сообщения почему-то прислал житель Мурманска.
Милиция быстро нашла владельца аккаунта и задержала его. Мужчине было предъявлено обвинение в заведомо ложном сообщение об опасности и в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 340 УК.
О том, что дело 36-летнего жителя Полоцкого района передано в суд, сообщила пресс-секретарь Витебского областного суда Наталья Платоненко. Согласно этой информации Дмитрия Р. обвиняют не только в ложном сообщении об опасности (часть 1 статьи 340 УК), но и в оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК).
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Дело мужчины, написавшего «Я ненавижу Лукашанко!!!» и обещавшего устроить теракт в Полоцке, передали в суд
Жителя Ветрино, написавшего в «Вконткте» «Я ненавижу Лукашанко!!! Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке» будут судить за оскорбление президента и ложное...
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