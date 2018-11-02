В Беларуси объявляют войну экскурсоводам-нелегалам

сообщает Еврорадио. Представители турбизнеса жалуются и на местных конкурентов, и на нелегалов из России, Польши и Литвы. Нередко они привозят экскурсионные группы и рассказывают им о нашей земле, как о части своей территории. 13 ноября Минтуризма озвучит свои предложения по поводу экскурсионной деятельности. Речь пойдёт в том числе и о способах наказания нелегалов,Еврорадио.





Появится ли в Беларуси Tourist Police?





“Аттестованные экскурсоводы знают, что во время экскурсии они должны иметь при себе бейдж — это самое заметное отличие аттестованного специалиста от не аттестованного, — рассказывает Еврорадио консультант департамента по туризму МСиТ Марина Масташова. — В нынешней редакции положения о профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков указано, что, помимо бейджа, специалист должен иметь с собой приложение к свидетельству об аттестации, где указаны экскурсии, по которым он аттестован. Если человек проводит экскурсию, которой там нет, он нарушает законодательство”.





По мнению специалиста, чтобы наказывать нарушителей, нужно продумать систему штрафов и способы контроля. В некоторых странах за границей экскурсоводами-нелегалами занимается туристическая полиция (Tourist Police). В Беларуси пока её нет. Не придумано и решение данной проблемы.





“Пока мы ещё только обсуждаем этот вопрос, — говорят в департаменте. — Если нам удастся договориться, в будущем к осуществлению контроля нелегальной туристической деятельности можно было бы привлечь сотрудников департамента по туризму, управлений спорта и туризма городских и районных исполкомов, Министерства по налогам и сборам, Министерства внутренних дел, других заинтересованных”.





“Недавно лично слышал, как Витебск назвали русским городом”

Большинство экскурсоводов, с которыми удалось пообщаться Еврорадио, довольны, что государство наконец обратило внимание на проблему. И речь тут не только в конкуренции, но и в ревностном отношении белорусов к своему историческому наследию.





“Недавно лично слышал, как Витебск назвали русским городом, и с подобными искажениями фактов приходится сталкиваться часто, — поведал нам экскурсовод и историк Сергей Бусько. — Есть очень активные люди, приезжающие из Литвы, Польши и России, которые рассказывают свою точку видения исторических событий на нашей земле. Когда они называют Беларусь своей территорией, это противоречит нашей национальной политике, поэтому их деятельность необходимо пресекать”.





Сергей Бусько сомневается, что в Беларуси появится туристическая милиция как отдельное подразделение, потому что к нам пока не приезжает столько туристов, как, например, в ЕС.





“Но, если деятельность нелегалов отнесут к административному правонарушению с последующим наложением штрафов, на мой взгляд, проблему можно решить просто, быстро и безболезненно, — считает экскурсовод. — Для примера возьмём Минск . Самое большое количество экскурсий проходит по субботам. Завтрак в гостинице — до 10:00. Красный костёл, Ратушная площадь и Троицкое предместье — вот три точки, обязательные для посещения туристами. Около полудня проверяющие отправляются туда и, заметив, что кто-то проводит экскурсию, просят предъявить документы. Нет бейджика — штраф, например, 20 базовых. Вернувшись в свою страну, нарушитель обязательно расскажет о случившемся своим знакомым. Сарафанное радио работает очень хорошо. Чтобы исправить ситуацию, понадобится пять штрафов. Дальше проверяющим придётся выходить только от случая к случаю, чтобы не забывали”.









“Мы же не идём лечить зубы к стоматологу-самоучке” Фото: bazo.ru





Сергей считает, что надо бороться и с местными нарушителями, потому что во всём важен профессионализм.





“Экскурсовод — это такая же профессия, как, например, водитель или зубной врач. Мы же не сядем в салон к таксисту без прав, даже если он будет уверять, что ездить его научил папа, и не пойдём лечить зубы к товарищу-любителю”, — убеждён собеседник.





По его мнению, штрафовать надо любителей-краеведов, которые не имеют бейджа, не выдают чеки за услуги, не платят налоги, но берут плату за экскурсии.





“Никто не запрещает ходить по городу и показывать знакомым, какой он красивый, — считает экскурсовод. — Точно не стоит выписывать штрафы людям, рассказывающим друзьям о Брестской крепости или обсуждающим следы обстрелов Холмских ворот. Вопрос именно в экскурсиях. Есть места, где их должны проводить только профессионалы. Хатынь — мемориальный комплекс, у которого есть правила посещения, зафиксированные в уставе. Там написано, что экскурсии в мемориальном комплексе проводят либо сотрудники Хатыни, либо аттестованные здесь экскурсоводы. Те, кто не хочет пользоваться их услугами, могут взять путеводитель и ходить с ним”.





Экскурсовод Ольга Гордюнина тоже нормально относится к людям, которые знакомят с местными достопримечательностями своих друзей или родных. Историей страны она увлеклась ещё до того, как получила профессию. Естественно, когда приезжали гости, как и все, ходила с ними и рассказывала обо всём, что знала.





“Не думаю, что всё, о чём я говорила, они принимали за безоговорочную истину, — смеётся Ольга. — Сегодня меня больше волнуют те, кто читает статьи в интернете, а потом, называя себя классными краеведами или “мінсказнаўцамі”, водят экскурсии и мешают нам работать. К таким отношусь однозначно негативно. А так, пройтись по городу, показать людям интересные места — почему нет?”





Иностранные экскурсоводы наносят вред?

Ольга опасается, что, если в Беларуси всё-таки начнут штрафовать нелегалов, санкции коснутся в большей степени местных нарушителей, а не иностранных экскурсоводов. Хотя, по её мнению, именно иностранцы наносят больший вред, преподнося историю со своей колокольни.





“Хотелось бы, чтобы в Министерстве спорта и туризма больше заботились об этом, а не о том, чтобы вылавливать и штрафовать своих. Туристический рынок Беларуси давно сформировался, все и так знают, чего ожидать друг от друга. Хорошего экскурсовода видно всегда, и люди с большей охотой обратятся к профессионалу. Другой вопрос — когда приезжают иностранцы в сопровождении своего экскурсовода, который может наговорить что угодно”.





Что касается контроля, специалист приводит в пример коллег из Вильни, которые, заподозрив нелегала, тут же сообщают об этом в соответствующие органы. По её мнению, белорусские экскурсоводы вряд ли будут этим заниматься, “но есть Национальное агентство по туризму, есть Департамент по туризму МСиТ, при которых можно было бы создать специальный контролирующий орган”.





Заплатит ли штраф человек, который повёз друзей в Хатынь?

Другие экскурсоводы, с которыми нам удалось пообщаться, рассказывают, что уже давно между собой обсуждают, как можно избавиться от нелегалов, но прийти к единому мнению не могут. Некоторые беспокоятся, что после изменения законодательства штрафовать начнут всех подряд.









“Пока никаких решений нет, но всё должно происходить с точки зрения здравого смысла, — реагируют на это в Департаменте МСиТ. — Если проверяющие — адекватные люди, они поинтересуются у ваших спутников, кем вы им приходитесь, и разберутся, гуляете вы или проводите экскурсию, за которую получили деньги. Современный человек довольно прозрачен. Даже по его социальным сетям, предложениям и рекламе собственной деятельности в интернете легко понять, чем он занимается. Для тех, кто умеет выводить на чистую воду, не составит труда во всём разобраться”.



