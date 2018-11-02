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Месси обвинили в отмывании денег

03.11.2018 14:56 — Разное | Партизан  
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Аргентинский прокурор Пабло Турано обвинил нападающего Лионеля Месси в отмывании денег.



Как передает Lenta.ru, об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Следствие просит проверить деятельность благотворительного фонда «Лео Месси». По мнению следователей, эта организация могла быть использована для отмывания денег: пожертвования из фонда переводились на счета в офшорных зонах.

Турано обвинил Месси после того, как пообщался с одним из бывших сотрудников благотворительного фонда. Тот рассказал, что переведенные в организацию деньги не были использованы для реализации социальных проектов.

В июне 2017 года завершилось еще одно судебное разбирательство в отношении Месси. Он обвинялся в неуплате налогов на сумму в 4,1 миллиона евро. Футболиста приговорили к 21 месяцу тюрьмы, однако прокурор согласился заменить наказание штрафом в 250 тысяч евро.

Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. Вместе с «Барселоной» аргентинский игрок восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании, и четыре раза - победителем Лиги чемпионов.


 
 
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Аргентинский прокурор Пабло Турано обвинил нападающего Лионеля Месси в отмывании денег.
 
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