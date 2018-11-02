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Грусть-тоска. С какими лицами Лукашенко и его чиновники наблюдали за модным показом
Чиновники явно были не в восторге от всего этого действа. А вот президенту, похоже, понравилось. Причем, не только шубы.
Раздав указания, сколько и какой пушнины перерабатывать на Витебском меховом комбинате, Александр Лукашенко со своей свитой отправился на модный показ. Высоким гостям представили мужскую и женскую верхнюю одежду из коллекции «Осень-зима 2018/2019».
Лица чиновников, наблюдающих за происходящим, говорят сами за себя. Моделей они провожали безучастными, а иногда и недовольными взглядами.
Грусть-тоска. С какими лицами Лукашенко и его чиновники наблюдали за модным показом
В глазах некоторых читалась грусть-тоска.
А вот Александру Григорьевичу, судя по всему, понравилось. Причем, похоже, не только шубы/
Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко признался, что выбрал пару моделей и для себя. Шуб, надо полагать.
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Чиновники явно были не в восторге от всего этого действа. А вот президенту, похоже, понравилось. Причем, не только шубы.
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