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Грусть-тоска. С какими лицами Лукашенко и его чиновники наблюдали за модным показом

03.11.2018 14:53 — Разное | Партизан  
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Чиновники явно были не в восторге от всего этого действа. А вот президенту, похоже, понравилось. Причем, не только шубы.
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Раздав указания, сколько и какой пушнины перерабатывать на Витебском меховом комбинате, Александр Лукашенко со своей свитой отправился на модный показ. Высоким гостям представили мужскую и женскую верхнюю одежду из коллекции «Осень-зима 2018/2019».

Лица чиновников, наблюдающих за происходящим, говорят сами за себя. Моделей они провожали безучастными, а иногда и недовольными взглядами.

Грусть-тоска. С какими лицами Лукашенко и его чиновники наблюдали за модным показом

В глазах некоторых читалась грусть-тоска.


А вот Александру Григорьевичу, судя по всему, понравилось. Причем, похоже, не только шубы/

Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко признался, что выбрал пару моделей и для себя. Шуб, надо полагать.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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Чиновники явно были не в восторге от всего этого действа. А вот президенту, похоже, понравилось. Причем, не только шубы.
 
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