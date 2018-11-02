Раздав указания, сколько и какой пушнины перерабатывать на Витебском меховом комбинате, Александр Лукашенко со своей свитой отправился на модный показ. Высоким гостям представили мужскую и женскую верхнюю одежду из коллекции «Осень-зима 2018/2019».





Лица чиновников, наблюдающих за происходящим, говорят сами за себя. Моделей они провожали безучастными, а иногда и недовольными взглядами.





Грусть-тоска. С какими лицами Лукашенко и его чиновники наблюдали за модным показом





В глазах некоторых читалась грусть-тоска.









А вот Александру Григорьевичу, судя по всему, понравилось. Причем, похоже, не только шубы/





Как сообщает БЕЛТА, Александр Лукашенко признался, что выбрал пару моделей и для себя. Шуб, надо полагать.



