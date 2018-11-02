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В Гродно задержан функционер «Белоруснефти»
Появилась информации о задержании одного из руководителей предприятия «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» — такая информация прозвучала в эфире «Радио Гродно».
Примечательно, что озвучена она была вчера утром лишь единожды и больше не повторялась. По какой-то причине эти данные не появились и ни в одном СМИ.
Сегодня из источника, знакомого с ситуацией, местному
На сайте «Белоруснефть» никаких изменений с списках руководства в соответствующих разделах не появилось.
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Появилась информации о задержании одного из руководителей предприятия «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» — такая информация прозвучала в эфире «Радио...
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