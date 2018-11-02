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Сборную Беларуси по лыжным гонкам основательно "почикали"

03.11.2018 13:55 — Разное | Партизан  
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Председатель совета Белорусского лыжного союза Андрей Коваленко сообщил SB.by о переменах в национальной команде.

Сборную Беларуси по лыжным гонкам основательно "почикали"
Из прошлогоднего состава на лыжне остались немногие. В мужской команде места сохранили трое лыжников из числа тех, что выступали в Пхенчхане, — Александр Воронов, Юрий Астапенко и Михаил Семенов. Состав омолодили: вместе с опытными спортсменами в команде тренируются Егор Шпунтов, в прошлом году занявший 15-е место на юниорском чемпионате мира, и Александр Телюк, показывавший неплохие результаты на протяжении сезона. Еще один новобранец — 22-летний Олег Чичиков, от которого ждут прогресса. К работе привлекают еще троих молодых лыжников: 19—20-летних Евгения Ломако, Александра Волынько, Владислава Грибова, сообщил Андрей Коваленко.

У женщин состав команды сокращен до минимума: в нем числятся только Полина Сероносова и Анна Королева. 

Напомним, что выступление белорусских лыжников на Олимпийских играх в Пхенчхане было просто провальным. Лучший результат — 24-е место в классическом спринте — показал Александр Воронов. В других личных гонках наши спортсмены выше 40-го места не поднимались.
 
 
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Председатель совета Белорусского лыжного союза Андрей Коваленко сообщил SB.by о переменах в национальной команде.
 
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