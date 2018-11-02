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Российская фигуристка устроила стриптиз на льду
Иностранные фигуристы запустили в Twitter флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge после выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Канаде.
Фото: TASS/ZUMA/Paul Chiasson
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, во время показательных выступлений Туктамышева вышла на лед в образе стюардессы и исполнила стриптиз, оставшись к концу проката в бюстгальтере.
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Иностранные фигуристы запустили в Twitter флешмоб с раздеванием на льду под хэштегом #Tuktikchallenge после выступления россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в...
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