Вчера, 2 ноября, в кинотеатре «Москва» помпезно открыли очередной крупнейший беларуский кинофестиваль «Лістапад». Пришли, кажется, все – и актеры, и модели, и журналисты, и просто красивые люди. Мы собрали для вас большой фоторепортаж из социальных сетей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларуски в коктейльных платьях на красной дорожке. Инстаграммный репортаж с открытия «Лістапада» Вчера, 2 ноября, в кинотеатре «Москва» помпезно открыли очередной крупнейший беларуский кинофестиваль «Лістапад». Пришли, кажется, все – и актеры, и модели, и...