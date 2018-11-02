Всю эту неделю беларусы чувствовали тоску и грусть, просто потому, что она улице моросил мелкий и довольно противный дождь, а еще и солнце, кажется, забыло про существование нашей страны. Не переживайте, на следующей неделе будет еще хуже, как пишет interfax.by, на Землю надвигается сильнейшая магнитная буря. Начнется она уже сегодня, 3 ноября, и, по прогнозам ученых из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, продлится она до 6 ноября.



Как известно, во время магнитных бурь многие метеозависимые люди могут испытывать головную боль, бессонницу, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, снижение работоспособности, усталость, рост уровня адреналина в крови, обострение хронических заболеваний, стрессы и депрессию. В общем, очень хреново себя чувствуют.

Поэтому, если вы из тех, у кого суставы крутит «на погоду», прислушайтесь к советам медиков: не перегружайте себя работой и походами в зал и закупитесь таблетками от головы, мигрени и для снижения давления.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Головные боли – близко. Сегодня начинается трехдневная магнитная буря Всю эту неделю беларусы чувствовали тоску и грусть, просто потому, что она улице моросил мелкий и довольно противный дождь, а еще и солнце, кажется, забыло про...