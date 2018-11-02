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Головные боли – близко. Сегодня начинается трехдневная магнитная буря
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Всю эту неделю беларусы чувствовали тоску и грусть, просто потому, что она улице моросил мелкий и довольно противный дождь, а еще и солнце, кажется, забыло про существование нашей страны. Не переживайте, на следующей неделе будет еще хуже, как
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Всю эту неделю беларусы чувствовали тоску и грусть, просто потому, что она улице моросил мелкий и довольно противный дождь, а еще и солнце, кажется, забыло про...
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