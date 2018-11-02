ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для движения досрочно

03.11.2018 14:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы открыли 3 ноября. 

"Строительство путепровода выполнено в рекордно короткие сроки: мы вложились в 3 месяца вместо положенных по нормативным срокам 5,5 месяца. Проезд в сторону ул. Бабушкина и обратном направлении к Игуменскому тракту откроемво вторник, 6 ноября", - сказал журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. 

Председателя Мингорисполкома цитирует агентство "Минск-Новости".

А.Шорец также сообщил, в 2018 году специалисты приступят к ремонту еще двух мостов (на 2-м и 24-м километрах МКАД). Конструкция этих мостов более сложная — они будут расположены над железной дорогой.

"Работать на этих объектах на порядок сложнее. Будем трудиться по нескольку часов в сутки, так как невозможно остановить движение поездов и нельзя допустить, чтобы во время ремонта элементы мостов упали на полотно железной дороги. Во время ремонта шесть полос существующего движения надо будет свести в три", - сказал глава Мингорисполкома.

Отвечая на вопрос по предполагаемому строительству развязки в районе ул. Аранской, председатель Мингорисполкома подчеркнул, что планы такие были, но необходимость отпала. На месте бывшего Червенского рынка возведут крупный торговый объект.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы открыли 3 ноября.  "Строительство путепровода выполнено в рекордно короткие сроки: мы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" сыграет дома с "Барысом" Скабелки. Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика