Мост на МКАД в районе Лошицы открыли для движения досрочно

Движение по внутреннему кольцу на путепроводе на МКАД в районе Лошицы открыли 3 ноября.

"Строительство путепровода выполнено в рекордно короткие сроки: мы вложились в 3 месяца вместо положенных по нормативным срокам 5,5 месяца. Проезд в сторону ул. Бабушкина и обратном направлении к Игуменскому тракту откроемво вторник, 6 ноября", - сказал журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Председателя Мингорисполкома цитирует агентство "Минск-Новости" .

А.Шорец также сообщил, в 2018 году специалисты приступят к ремонту еще двух мостов (на 2-м и 24-м километрах МКАД). Конструкция этих мостов более сложная — они будут расположены над железной дорогой.

"Работать на этих объектах на порядок сложнее. Будем трудиться по нескольку часов в сутки, так как невозможно остановить движение поездов и нельзя допустить, чтобы во время ремонта элементы мостов упали на полотно железной дороги. Во время ремонта шесть полос существующего движения надо будет свести в три", - сказал глава Мингорисполкома.

Отвечая на вопрос по предполагаемому строительству развязки в районе ул. Аранской, председатель Мингорисполкома подчеркнул, что планы такие были, но необходимость отпала. На месте бывшего Червенского рынка возведут крупный торговый объект.