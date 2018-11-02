"Толстая и вульгарная": Седокову разнесли за откровенные фото



Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

Подписчики аккаунтав Instagram с нетерпением ждут каждого нового снимка. Ведь на большей их части певица предстает перед публиков в откровенном наряде, благодаря которому не заметить ее шикарных форм просто невозможно.Вдобавок ко всему, она сняла примечательный клип на песню "Шантарам", который обещает стать не менее просматриваемым, чем ее снимки в купальнике. Заметила это и сама Анна Седокова.привела она типичную рецензию на свое творчество. Клип действительно оказался весьма волнующим. Особенно некоторых зрителей поразил наряд певицы -при некоторых ракурсах создавалось ощущение, что она танцует перед зрителями полностью голая.Впрочем, под действие чар соблазнительных форм певицы, как оказалось, попали далеко не все пользователи Сети. У некоторых ее фотографии вызвали трудно объяснимое отторжение, которым они поспешили поделиться со всем миром.– гневились комментаторы.Впрочем, это Анну Седокову не остановило от того, чтобы порадовать ценителей еще одним снимком. На сей раз – в купальнике. И у него нашлись критики, однако подавляющее большинство подписчиков певицы не скрывают своего восторга от ее внешнего вида.