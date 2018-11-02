В Беларуси предложили запретить фотографировать людей без их согласия

Инициатива принадлежит республиканской коллегии адвокатов и общественному совету при МВД Республики Беларусь, сообщает телеканал СТВ.

«Общественный совет выступает с рядом инициатив, в том числе законодательных. Я эти законодательные инициативы изучил и считаю их вполне обоснованными и грамотными, актуальными сегодняшнему дню», – отметил глава МВД РБ Игорь Шуневич.

Юристы считают, что, если гражданин не давал своего согласия на использование изображения, то это вмешательство в его личную жизнь. Это относится и к фото- и видеосъёмке всех правоохранителей при исполнении своих обязанностей.