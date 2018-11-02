За тур до окончания чемпионата первой лиги по футболу, столичная команда «Энергетик-БГУ» завоевала путевку в высшую лигу. Напомним, что последний раз они выступали в элите 13 лет назад, тогда команда называлась «Звезда-БГУ».



Фото: «Энергетик-БГУ»

Минчане в матче 29-го тура разгромили «Гранит» 4:0 и гарантировали себе второе место в этом сезоне.

Напомним, неделей ранее мозырская «Славия» завоевала путевку в высшую лигу.