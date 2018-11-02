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Команда из Минска "Энергетик-БГУ" вышла в элиту белорусского футбола. Спустя 13 лет
За тур до окончания чемпионата первой лиги по футболу, столичная команда «Энергетик-БГУ» завоевала путевку в высшую лигу. Напомним, что последний раз они выступали в элите 13 лет назад, тогда команда называлась «Звезда-БГУ».
Минчане в матче 29-го тура разгромили «Гранит» 4:0 и гарантировали себе второе место в этом сезоне.
Напомним, неделей ранее
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Вслед за "Славией" в высшей лиге в будущем году сыграет минская команда "Энергетик-БГУ"
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